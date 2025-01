Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il francese è già al lavoro coi nuovi compagni in attesa dell’ufficialità – VIDEO

Giornata di vigilia per la Juventus, che questa mattina si è ritrovata alla Continassa per preparare la sfida di Champions League contro il Club Brugge in programma domani sera. Con il gruppo c'è anche Kolo Muani, in attesa del trasferimento dal PSG. Come appreso da Juventusnews24 nella mattinata di oggi è sceso in campo anche il nuovo arrivato Randal Kolo Muani: l'attaccante, in attesa del suo trasferimento dal PSG, si è allenato coi nuovi compagni.