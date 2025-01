Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo: anticipazioni terza puntata di lunedì 27 gennaio 2025

© US RaiOtto episodi per quattro prime serate portano sul piccolo schermo una nuova versione de Ildi, opera intramontabile ed antesignana delle moderne serie tv: tra le pagine di Alexandre Dumas c’è tutto ciò che può intrattenere il pubblico, ovvero avventura, intrighi, mistero, vendetta e amore. A seguire tutte ledella serie evento Rai diretta da Bille August.Ildidi27Edmond rivela la sua identità a MercedesS1 – E5: Edmond fa arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà: si tratta di Haydée, la figlia di Ali Pascha e la porta con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand, perché la giovane gli confermi che sia lui l’uomo che anni prima ha tradito il sultano vendendola come schiava.