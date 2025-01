Laverita.info - Guida alle tribù della Libia e alle mosse dei russi con Haftar

I gravi errori commessi in primis dalla Francia nel Paese nordafricano hanno spalancato le porte a Mosca. Che ora, dopo la caduta di Bashar al-Assad in Siria, punta sull'anza con il generale cheil governo di Tobruk per consolidare la propria leadership nel continente africano, dove il Cremlino ha enormi interessi.Il ministro degli Interni del governo di Tobruk, Essam Abu Zariba: «Noi non siamo qui per svendere il nostro Paese allaa, lavoriamo da pari a pari e rifiutiamo le pressioni internazionali che vogliono scegliere con chi possiamo avere rapporti. Si tratta di propaganda di Tripoli per screditarci, ma il popolo sa riconoscere i veri patrioti».Lo speciale contiene due articoli.