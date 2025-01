News.robadadonne.it - Giorgia Mosca, 6voltemamma, aspetta il 10° figlio: “Ci hanno detto di tutto, ma è una nostra scelta”

Sui social è conosciuta come, ma in realtà il nome dei suoi account dovrebbe essere aggiornato., creator digitale veronese con oltre 220 mila followers solo su Instagram, è in attesa del decimo, un vero e proprio record vista la media italiana sempre più in picchiata.La trentasettenne, con suo marito Mirko Montagna, ha costruito una famiglia decisamente numerosa, sempre infischiandosene dell’immancabile giudizio altrui, e sui social racconta la sua quotidianità, fra la gestione famigliare e gli aspetti legati alle spese e all’organizzazione generale.“C’è chi ci hache siamo matti, che mettere al mondo tanti figli è una follia anche dal punto di vista economico – ha raccontatoal Corriere – Io rispondo che io e mio marito siamo felici così. Che laè una famiglia allegra e felice.