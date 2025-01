Thesocialpost.it - Giorgia Meloni a Washington: “Italia in prima fila per il dialogo con Trump”

Leggi su Thesocialpost.it

La presidente del Consiglio,, è arrivata aper l’Inauguration Day di Donald, nuovo presidente degli Stati Uniti. L’è l’unico Paese europeo rappresentato al massimo livello. La Premier ha definito questa presenza “una testimonianza della volontà di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti in un’epoca di sfide globali e interconnesse”.Leggi anche:incontra, ma il nodo sono i dazi: lo sforzo diper salvare la nostra economiaIncontro con: obiettivo rafforzare i rapportiSecondo alcune indiscrezioni,potrebbe incontrareper un colloquio diretto. Questo confronto potrebbe avvenireo dopo la cerimonia ufficiale, oppure durante le celebrazioni alla Capitol Arena. In ogni caso, la Premier è pronta a sfruttare ogni occasione utile per rappresentare gli interessini.