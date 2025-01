Ilnapolista.it - Fonseca contattato per la panchina del Lione, l’ex Milan ci sta pensando (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riportato da, ilhaPauloper sostituire Pierre Sage inè statoper prendere ladelIl quotidiano francese scrive:La serie di risultati meno convincenti del, con l’eliminazione ai sedicesimi di Coppa di Francia contro un club di terza divisione, ha indebolito la posizione di Sage, al punto che il nome di Paulotorna con insistenza per succedergli sulladel. Circa un anno fa, Textor aveva avviato i primi contatti con il tecnico portoghese proponendogli ladel Botafogo club brasiliano della stessa proprietà ndr. Una prospettiva respinta da. Il proprietario del club avrebbe ora ripreso i contatti con, per discutere di un suo ritorno in Ligue1.