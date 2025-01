Juventusnews24.com - Continassa Juve: giornata di vigilia, Thiago Motta recupera Conceicao, Yildiz e McKennie

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dalladiin casa. I bianconeri affrontano il Club Brugge domani nel settimo match della nuova Champions League. Questa mattina, i bianconeri sono scesi in campo allaper l’allenamento di rifinitura conche hato Yildiz,per la trasferta di Champions. Era presente anche Kolo Muani, ma l’attaccante francese non è arruolabile.Infortunati: il punto dall’infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.