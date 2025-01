Lanazione.it - Cimiteri comunali di Lerici, 100mila euro in un anno di interventi

(La Spezia), 20 gennaio 2025 – Importanti lavori di ristrutturazione sono in corso negli edificiali di. Nell’ambito delle consuete verifiche degli uffici tecnici sono stati individuati alcuniprioritari che sono in corso a San Terenzo e sono in procinto di iniziare al cimitero di Tellaro. “Abbiamo pianificato nel tempo le attività di miglioramento delle condizioni di sicurezza e decoro dei– spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici del Comune di– grazie ad un costante monitoraggio e controllo su ognuno delle tre strutture, su cui complessivamente solo nell’ultimosono stati investiti oltre”. I lavori in corso riguardano principalmente i rivestimenti marmorei dei corpi loculi delle tre strutture nonché il risanamento degli intonaci deteriorati della facciata del cimitero di San Terenzo dove verrà sostituita anche l’impermeabilizzazione del tetto di copertura dell’ingresso principale quindi il posizionamento di nuove canale di gronda e pluviali per la raccolta delle acque meteoriche onde evitare nuove infiltrazioni e conseguenti deterioramenti.