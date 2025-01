Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, continui contatti per il doppio colpo in difesa! I bianconeri insistono per Kelly e Renato Veiga: tutti gli ultimi aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, si insiste per ilin: tutte le ultime novità suIlsi infiamma per portare a Thiago Motta due nuovi difensori il prima possibile. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, istarebbero insistendo per, difensore del Newcastle e, calciatore del Chelsea in uscita.PAROLE – «Lantus insiste sia per Lloydsia per. In queste ore nuoviper avanzare con entrambi. I due profili non sono alternativi».Leggi suntusnews24.com