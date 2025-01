Piperspettacoloitaliano.it - Buongiorno Mamma 3 Maria Chiara Giannetta non ci sarà, la terza stagione senza la protagonista Anna Borghi

lascia la suaSembrava improbabile e invece3 si farà. Le riprese dellasono iniziate il 20 febbraio 2025 e si protrarranno per i prossimi 6 mesi. Raoul Bova è tornato sul set come, ma sappiamo benissimo che innon ci. Perché questa decisione ? Il pubblico è diviso su questa scelta, nonostante l’ammirazione per la fiction.Perchénon ciin3 ?A quanto pare, il motivo che ha spinto l’attrice pugliese a non partecipare allasembra proprio legati ai suoi impegni futuri. Un’agenda colma di nuove proposte aspetta la, che ha appena lasciato Don Matteo, la fiction dove ha trovato la notorietà.