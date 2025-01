Ilrestodelcarlino.it - Broso affonda Termoli. Zona playoff vicina

0 FOSSOMBRONE 1 : Palumbo 6, Hutsol 6, Colarelli 5,5, Ferchichi 6 (61’ Marrone 6), Ndao 6,5, Keita 6,5, Hysaj 5,5 (84’ Arduini SV), Zammarchi 5,5 (61’ Della Pietra 6), Mariani 5,5, Ricci 5,5, Traini 5,5 (61’ Esposito 6). All. Mosconi 6 FOSSOMBRONE: A. Bianchini 6,5, L. Bianchini 6,5, Procacci 6,5, L. Pandolfi 6, Camilloni 5,5, Giunchetti 6, Fraternali 6 (68’ Amerighi 6), Conti 6,5 (84’ R. Pandolfi SV),7, Podrini 6 (84’ Torri SV), Kyeremateng 6,5 (89’ Urao SV). All. Fucili 7 Arbitro: Spinelli di Cuneo Reti: 60’Note. Espulso: 85’ Camilloni Vittoria esterna del Fossombrone che espugna lo stadio di. Gara tiratissima per gli uomini di mister Fucili, costretti a giocare in inferiorità numerica nel finale per il rosso a Camilloni: arrivano però tre punti molto pesanti, che consentono al Fossombrone di salire al sesto posto in classifica a -2 dalla