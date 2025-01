Quotidiano.net - Borse europee stabili all'insediamento di Trump, Milano in calo

tranquille nel giorno dell'nel nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald: i listini migliori sono stati quelli di Francoforte e Amsterdam, che hanno chiuso con un aumento dello 0,4%, seguiti da Parigi in crescita dello 0,3%. Positivo dello 0,2% Madrid e dello 0,1% quello di Londra, mentreè stata l'unica piazza in, con una chiusura negativa dell'indice Ftse Mib dello 0,34% a 36.143 punti. I mercati azionari erano privi della guida di Wall street, chiusa per il Martin Luther King Day, e i movimenti più importanti sono stati sui listini valutari, con il dollaro scivolato contro tutte le principali valute dopo le ipotesi che il neo presidente statunitense non intenda imporre dazi immediati. La moneta Usa si è mossa infatti su perdite di un punto percentuale contro l'euro che ha anche recuperato quota 1,04 contro il biglietto verde, con il maggiore aumento giornaliero dal novembre 2023.