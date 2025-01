Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da 27 Gennaio a 1 Febbraio 2025: Amaro Litigio tra Ridge e Taylor!

Leggi su Uominiedonnenews.it

da lunedì 27a sabato 1: Steffy ripensa ai baci di Liam.litigano!: Hope felice di essere fuori dal “triangolo”! Liam ammette di amare ancora Steffy di fronte a tutti! Wyatt scopre che i due rivali, per un soffio, non sono venuti alle mani! Intanto, le vicissitudini sentimentali di Steffy mettonocontro!Ci aspetta una settimana densa di accadimenti! Le, sulladellein onda da lunedì 27a sabato 1, preannunciano litigi, incomprensioni, scontri e tanta suspense! Gli spoiler rivelano che Sheila Carter, seppur indirettamente, riuscirà a sabotare il matrimonio di Finn e Steffy ed a renderne impossibile la riconciliazione! Ancora una volta, vedremo il dottore provare a chiedere perdono alla sua amata che non ne vorrà affatto sapere di ritornare alla casa sulla scogliera con lui, preferendo di gran lunga restare a Villa Forrester con i bambini! Intanto, Hope ammetterà di essere felice di aver redatto e firmato il divorzio da Liam visto che il suo ex rivuole ancora la Forrester! Ae successivamente anche a Wyatt, infatti, il giovane Spencer ammetterà di amare ancora Steffy e di aver commesso un grave errore a lasciarla! Intanto, Finn cercherà di far capire a tutti che, pur avendo resa insicura Steffy abbracciando Sheila in tribunale e arrivando a mettere in pericolo la vita della piccola Kelly, è Liam Spencer la vera causa dei suoi problemi coniugali! E per finire.