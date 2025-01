Ilrestodelcarlino.it - Alla Clevertech non riesce la rimonta

FRANCESCO FRANCIA 83 MONTECCHIO 71 FR. FRANCIA ZOLA PREDOSA: Chiusolo 5, Pallotti ne, Degregori 9, De Ruvo 16, Tosini 8, Bianchini 2, Balducci 4, Ranieri 24, Federghini 6, Rossi 6, Turrini, Lovisotto 3. All. Mondini.MONTECCHIO: Beltrami, Sinisi 3, Petrolini 4, Bartoli, Ligabue, Pisi, Usai 4, Ramenghi 17, Germani 11, Doddi 3, Lavacchielli 19, Rovatti 10. All. Castellani. Arbitri: Bravo di Ferrara e Calabrese di Bologna. Parziali: 27-14, 42-38, 63-54. Sconfitta esterna per laMontecchio (8), che cade a Zola Predosa contro la Francesco Francia (16) al termine di 40’ sempre all’inseguimento: Lavacchielli e compagni, che al 13’ sono sotto di 15 lunghezze, riescono a riportarsi sul 51-50 a metà del terzo quarto, per poi venire respinti dai bolognesi dell’ottimo Ranieri.