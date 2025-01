Abruzzo24ore.tv - Aggressione in pubblico alla ex moglie: arrestato violando l'ordine di allontanamento

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Un uomo dell'Aquila, già accusato di maltrattamenti, è statoper aver violato il divieto di avvicinamentocasa della ex. Un episodio di violenza e minacce si è verificato nei giorni scorsi all’Aquila, quando un uomo è statoper aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamentocasa familiare e ai luoghi frequentati dsua ex. La vicenda è iniziata quando la donna, allertata da una vicina, si è recata al commissariato di Avezzano, dopo aver visto l’ex marito nei pressi del suo appartamento. L'uomo, in evidente stato di agitazione, si trovava all’ingresso della palazzina in cui la donna vive insieme al figlio minore. Gli agenti della squadra volante, subito intervenuti, hanno accompagnato la donna e il figlio a casa per verificare la segnalazione.