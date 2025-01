Ilrestodelcarlino.it - A Fabriano non c’è traccia di gol

CERRETO 0 MONTEFANO 0 CERRETO (4-4-2): Mazzoni; Stortini, Marino, Mistura, Grassi; Trillini, Gori, Conti, Proietti Zolla; Palmieri (45’ st Carnevali), Musso (39’ st Nacciarriti). All. Mariotti. MONTEFANO (4-2-3-1): David; Galeotti, Orlietti, Di Lallo, Martedì; Gabrielli, Alla; Ferretti, Pincini (22’ st Bonacci), Nardacchione (28’ st Castignani); Papa (30’ st Rombini). All. Amadio. Arbitro: Uncini di Jesi Note – Ammoniti Gori, Musso e Ferretti. Spettatori 200 circa. Un punto a testa traCerreto e Montefano. Primo tempo equilibrato e bloccato. Meglio il Montefano, soprattutto dopo la mezz’ora. Il tiro di Alla finisce alto, poi Pincini sulla sinistra è pericoloso con i locali che chiudono in angolo. Successivamente Papa con un diagonale impegna Mazzoni. In precedenza i cartai si erano resi pericolosi con una conclusione di Trillini fuori di poco.