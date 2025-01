Quifinanza.it - 2.769 miliardari controllano il 69% della ricchezza mondiale, il privilegio si eredita

Nel 2024, mentre la maggior parte del pianeta faceva i conti con vecchi problemi e nuove emergenze, un ristretto club di 2.769brindava ai propri record. Le loro fortune, cresciute da 13.000 a 15.000 miliardi di dollari, raccontano una storia di privilegi che, per usare un eufemismo, stonano. Lo conferma il rapporto Oxfam, che è stato pubblicato proprio in occasione del World Economic Forum di Davos.Patrimoni dei ricchi in continua ascesaLaaccumulata da questi individui è cresciuta di 2.000 miliardi di dollari nel 2024, un ritmo tre volte più rapido rispetto all’anno precedente. Ogni giorno, il patrimonio totale è aumentato di circa 5,7 miliardi di dollari, con una media settimanale di quattro nuovi. Questo avviene mentre 3,5 miliardi di persone vivono con meno di 6,85 dollari al giorno.