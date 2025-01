Ilrestodelcarlino.it - ’Vignola città 30’, avanti col piano: "Attenti a decoro e sicurezza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 2025 sarà un anno che vedrà realizzarsi diverse opere nell’ambito della manutenzione delle scuole, della, del sociale e, inoltre, l’amministrazione intende valorizzare sempre più i giovani e facilitare chi cerca lavoro. Ad annunciarlo è la stessa prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori. Sindaca Muratori, dal punto di vista amministrativo, come ricorda l’anno appena trascorso? "Molto importante per diversi aspetti. Nel 2024 abbiamo infatti concluso un paio di grandi progetti, come la rotonda della Pieve con relativa pista ciclabile e il secondo stralcio di via Alessandro Plessi. Inoltre, abbiamo portato a termine il progetto ’Bike to work’ con la realizzazione del pedonale in zona Bar 3001 e il collegamento di via Venturina alla pista ciclopedonale, nonché con l’installazione di sei colonnine di ricarica per le biciclette elettriche.