Ilgiorno.it - Veterinario trovato morto in giardino con morsi al volto e alla gola, l’ipotesi: ucciso dai suoi cani

CERRO MAGGIORE (Milano) – Un dramma ha colpito la comunità di Cerro Maggiore. Patrizio Donati, 72 anni, storicodella città, è statoneldella sua villetta, nella zona industriale del paese verso via Kennedy, presumibilmentedai. L’rme è scattato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, quando la moglie di Donati, rientrando a casa, ha scoperto il corpo del marito con profonde ferite al capo e al collo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori e i tentativi disperati di rianimazione, per Donati non c’è stato nulla da fare. Le ferite, troppo gravi, avrebbero reso vano ogni sforzo. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è che Donati sia stato aggredito dai, cinque alani che si trovavano con lui in