Tutto su The Brutalist un film monumentale sotto ogni punto di vista

Leggi su Gqitalia.it

IlThe, definito un capolavoro sin dalla sua primissima apparizione e ormai in circolo da mesi nell'ambiente riscuotendo plausi ed entusiasmo, cela al suo interno un imponente lavoro. In sala dal 6 febbraio, distribuito da Universal Pictures, è più di una semplice pellicola cinematografica, è una sorta di monumento, dentro il quale sono contenute così tante e fondamentali suggestioni da essere ammirato per gli anni a venire. Non ci sono molti dubbi circa il fatto che verrà studiato nelle scuole e preso come modello di riferimento, sebbene replicare qualcosa di simile non sia affatto semplice. Dietro un'opera di siffatta fattura ci sono elementi imprescindibili e rari, quasi fossero convergenze astrali che capitano una volta e, forse, mai più. Unendo la passione di un uomo per la Settima Arte, coltivata sin dalla tenera età, l'impegno, la costanza e la tenacia che lo hanno portato a dedicare un decennio della sua vita al progetto, un team di collaboratori capace di seguirne la visione e di darle forma, il risultato è oragli occhi di tutti.