Liberoquotidiano.it - Trump, ecco la 'prima agenda': "Via alle deportazioni di immigrati illegali"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Subito ledeglie il viaggio in California. Donaldsi insedierà come presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio e nellasettimana del suo mandato lascerà il segno con un numero "record" di azioni esecutive. E' il presidente a illustrare lapagina del suo programma, a poche ore dal giuramento al Campidoglio, in un'intervista telefonica a Nbc News.preannuncia un discorso all'insegna di "unità e forza", con passaggi che comprenderanno "anche la parola equità. Perché bisogna trattare le persone in modo equo. Non basta semplicemente dire, 'Oh, andrà tutto bene'. Abbiamo passato l'inferno per quattro anni con queste persone", dice riferendosi all'amministrazione di Joe Biden. "E quindi bisogna fare qualcosa al riguardo. Non puoi permettere che ciò accada, non dovremmo permetterlo"Il giuramento sarà 'indoor', all'interno del Campidoglio: troppo freddo per una cerimonia all'aperto.