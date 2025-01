Ilfogliettone.it - TikTok ripristina il servizio negli Usa: ringraziamenti a Trump. Che rilancia il social

In un annuncio che ha colto molti di sorpresa,ha dichiarato di essere in procinto dire ilStati Uniti grazie all’intervento del presidente Donald. “In accordo con i nostri fornitori di servizi,è in procinto dire il. Ringraziamo il Presidenteper aver fornito la necessaria chiarezza e garanzia ai nostri fornitori di servizi che non subiranno alcuna sanzione fornendoa oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare” è quanto si legge su X, rispecchiando un significativo cambiamento di rotta rispetto alla recente chiusura del.L’app di video sharing, che conta una base utenti di 170 milioni soloStati Uniti, era stata temporaneamente oscurata in risposta a una legge nazionale volta a vietare l’applicazione per motivi di sicurezza nazionale.