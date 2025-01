Formiche.net - TikTok oscurata negli Usa saluta gli utenti (per ora?) e spera in Trump

“Spiacenti,non è disponibile al momento”. Con questo messaggio l’app, di priorità della cinese ByteDance, hanno annunciato l’oscuramentoStati Uniti ieri sera, meno di due ore prima che entrasse in vigore il divieto previsto da una legge, sostenuta in maniera bipartisan dal Congresso l’anno scorso, che imponeva alla società la vendita delle attività nel Paese per evitare la messa al bando. Il messaggio aglicontinua: “Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta. Sfortunatamente, ciò significa che pernon potete usare. Siamo fortunati che il presidente Donaldabbia detto che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinareuna volta entrato in carica. Restate sintonizzati”.nzaIl presidente eletto, che si insedierà domani (alla cerimonia ci sarà anche Shou Zi Chew, amministratore delegato di), ha dichiarato ieri in un’intervista a Nbc News che “molto probabilmente” concederà auna proroga di 90 giorni.