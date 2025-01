Quotidiano.net - Terrore Crolla la seggiovia

Nella località spagnola di Astun, sulla catena montuosa dei Pirenei, la caduta della cabina di unaha provocato ben 30 feriti. Due persone in gravi condizioni sono state trasportate negli ospedali di Saragozza ed Huesca. Altri feriti sono stati soccorsi tramite 24 autoambulanze e cinque elicotteri che li hanno trasportati negli altri presidi ospedalieri del territorio, come riferito dai servizi d’emergenza dell’Aragona. Secondo il bollettino diramato, circa 20 persone hanno invece riportato contusioni o piccole lesioni e sono state assistite in loco senza necessità di ricorso alle cure in ospedale. Una comunicazione della Farnesina riferisce nell’incidente non risultano coinvolti italiani, precisando che gli sviluppi sono costantemente monitorati. Per ricostruire e commentare l’accaduto è intervenuto il direttore generale delle emergenze del governo di Aragona, Miguel Angel Clavero, che ha parlato di un incidente le cui cause sono da attribuire ad un guasto della carrucola di ritorno della