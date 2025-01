Liberoquotidiano.it - Sicilia: Tajani, 'pensiero don Sturzo sempre attuale, il suo appello come faro'

Caltagirone, 19 gen. (Adnkronos) - "Commemorarefacciamo oggi Luiginella sua Caltagirone non è solo un doveroso tributo alla memoria di una grande figura della storia e delitaliano ed europeo. Certo, la memoria è importante: una società che non sia consapevole del proprio passato non può costruire il futuro in modo responsabile. Per questo la conoscenza della Storia non è un esercizio accademico ma deve essere parte viva delle nostre scelte di ogni giorno". Così, in un intervento su Lail vicepremier Antonio, atteso a breve a Caltagirone per ricordare don."Manon è solo una pagina di storia, per quanto importante: è una figura viva,, che parla al futuro e non solo al passato dell'Europa, dell'Italia e prima di tutto della sua- dice -Lache tanto amava, che lasciò a malincuore, nella quale esercitò responsabilità amministrative importanti, proprio a Caltagirone e nella provincia di Catania, confrontandosi dunque non solo con l'elaborazione teorica, ma con i problemi della quotidianità, compiendo un lavoro indefesso a favore dei più umili, specie nel mondo agricolo che conosceva bene.