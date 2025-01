Oasport.it - Sci di fondo: William Poromaa risorge e batte Niskanen per il primo urrà nella 20 km tc di Les Rousses

Leggi su Oasport.it

Prima vittoria assoluta a livello individuale in Coppa del Mondo per. Due anni fa il ventiquattrenne di Malmberget andava già forte a Les(terzo10 km tl e20 km tc), stavolta migliora di tanto e porta a casa l’intera posta20 km con partenza di massa in terra francese.Un successo, il suo, che arriva in 51’43?1 ed è ildella Svezia in gare distance dopo otto anni (bisogna risalire alla stagione 2016-2017 con Calle Halfvaon a Lillehammer e Marcus Hellner a Quebec City; l’una era 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli, l’altra 15 km a inseguimento sempre in skating).Gara, quella di oggi, decisamente lottata e, per una volta, con una buona serie di figure dipiano alla partenza, compresi diversi del blocco dei norvegesi di spicco.