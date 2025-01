Romi Gonen Emily Damari e Doron Steinbrecher | chi sono le tre donne rapite da Hamas che tornano libere

Leggi su Open.online

I primi tre ostaggi a essere liberati datrecivili:. Lo ha dichiarato il partito-milizia con un comunicato, citato dal Times of Israel. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto, in ritardo, la lista delle 33 persone che dovrebbero tornare a casa vive o i cui corpi saranno restituiti. Le prima tre israeliane, che potranno lasciare la Striscia di Gaza,statenel giorno del massacro del 7 ottobre. Chile trecheha 30 anni, è un’infermiera veterinaria. Viveva nel kibbutz Kfar Aza. Prima del suo rapimento, aveva registrato un messaggio vocale con cui avvertiva gli amici: «arrivati, mi portano via». Per almeno sette giorni non è stato possibile capire se fosse stata uccisa o rapita.