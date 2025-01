Lanazione.it - Pronti ad accendere la Torre: "Tanta energia e passione per illuminarla di rosa"

Il 29 gennaio, a 100 giorni dal ritorno del Giro d’Italia nella nostra città, lasi illuminerà di. A precedere la cerimonia di accensione, che farà scattare il conto alla rovescia per un evento che manca a Pisa da ben 45 anni, saranno 100 atleti di spinning provenienti da tutta Italia. "Naturalmente non c’è un collegamento diretto tra lo spinning e l’illuminazione della- ha affermato Barbara D’Onza, amministratrice della società sportiva Fispin -, ma pedalare mette in camposia dal punto di vista fisico che dell’immaginario. Allenandoci produciamoe sarà quella stessache, simbolicamente, andrà a illuminare ladi". Un bel modo per preparare la città a un appuntamento tanto atteso come il Giro d’Italia. "Sì, lo spinning nasce dal ciclismo su strada quindi il collegamento tra le due attività è praticamente immediato.