Polli | Como squadra tosta Inter cinica Juventus sfida seria

Elena ha parlato al termine di Women, conclusasi con il punteggio di 1-0 grazie alla sua rete. IL COMMENTO – Elenaè la protagonista di Women, match da lei deciso con una rete siglata nel secondo tempo della frazione. La calciatrice nerazzurra si è così pronunciata alle frequenze di TV: «Il è una, ha rubato tanti punti a squadre importanti. La non era semplice, ma noi dietro non abbiamo quasi concesso nulla portando a casa i tre punti. Davanti siamo state più ciniche. La prossima gara (contro la, ndr.), sarà una partita. Noi cercheremo di affrontarla al meglio per conquistare i tre punti e proseguire nel nostro percorso».