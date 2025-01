Ilrestodelcarlino.it - Per la Primavera scontro diretto a Lecce

Entrambe arrivano da una bella striscia di vittorie consecutive e si trovano in quella zona di classifica che non dista poi tanto dai playout. Il confronto di questa mattina, alle 11, frae Cesena è un vero. Nicola Campedelli ha tutta la rosa a disposizione, ma certo visto le ultime prove della squadra non si può che ipotizzare la conferma della difesa a quattro in linea, tre centrocampisti con Castorri ormai pienamente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra e non dietro agli attaccanti, in questa nuova posizione il centrocampista ha segnato due gol nelle ultime due giornate. Nel ruolo di suggeritore per gli attaccanti e sopratutto di incursore libero di sfruttare gli spazi dovrebbe essere confermato Ghinelli. Non sono previste sorprese neppure sulla composizione della coppia di attaccanti con Coveri e Perini pronti ad incrementare il bottino di reti arrivato fino a quota 17, 12 quelle firmate da Coveri e 5 da Perini.