Sport.quotidiano.net - Parola agli esperti. "Stiamo diventando più cinici e più squadra»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con il Pisa secondo in classifica con 46 punti, a sole tre lunghezze dal Sassuolo capolista, cresce l’entusiasmo intorno allanerazzurra e anche una domanda: i primi due posti sono ancora contendibili? A parlarne, con toni positivi ma prudenti, sono tre ex calciatori del Pisa, Lamberto Piovanelli, Simone Calori e Nicola Ciotola, che hanno condiviso le loro riflessioni. Piovanelli, leggenda nerazzurra ed eroe di due promozioni in Serie A nel corso dell’epoca Anconetani non nasconde l’ammirazione per il lavoro svolto dal tecnico e dalla società. "La strada intrapresa è quella giusta - dichiara -.piùe più. Il mister è riuscito a creare un gruppo familiare, e in Serie B, senza gruppo, non fai nulla". Piovanelli elogia anche l’atteggiamento dei giocatori: "Quando fanno gol, esultano tutti, sia in campo che in panchina.