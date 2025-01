Lapresse.it - Papa: “In Italia non si fanno figli, si facciano entrare immigrati”

Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’,Francesco ha toccato molti temi: dal Giubileo all’immigrazione, dal insediamento di Donald Trump alla tregua a Gaza. Per quanto riguarda l’immigrazione, il Pontefice è convinto che sia una soluzione per l’per risolvere il problema della scarsa natalità: “L’in questo momento ha un’età media di 46 anni, non fa, facciai migranti. Invece l’Albania credo che abbia una media di età di 30. Si deve risolvere questo problema, se non fai, faii migranti. È una cosa che va risolta, soprattutto al Sud”.Gaza,: “Dobbiamo convincere tutti su due popoli due Stati”“Per la tregua” in Medioriente “io vorrei ringraziare tanto i mediatori, quelle persone che sono capaci di mediare perché si risolvano le situazioni”, ha poi detto il Pontefice.