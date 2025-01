Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Monopoli: Palumbo saluta con tre punti, Turicchia ritorno al top – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 2024/25(Marco Baridon inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora) –Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie C 2024/25:DAFFARA 6: gara tranquilla, corre pochi rischi e non deve di fatto effettuare alcun interventoMULAZZI 7: soffre inizialmente gli sdalle sue parti, poi prendere le misure agli avversari. Decisivo con la sua giocata che stappa la partita nel finale, guadagnandosi il rigoreGIL PUCHE 6.5: sicuro negli interventi, alza il muro davanti alla porta di Daffara. Dalle sue parti non passa nullaSCAGLIA 6.5: con Gil Puche costituisce una solida coppia difensiva, Grandolfo gli scappa via solo una volta ma non punisce7: il suo secondo esordio in bianconero è ottimo.