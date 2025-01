Mistermovie.it - Mister Movie | Total Recall di Colin Farrell approda in Streaming: un’occasione per riscoprire il controverso remake

Ildidel 2012, interpretato dae diretto da Len Wiseman, sta per tornare sotto i riflettori grazie alla sua inclusione nel catalogo di Hulu a partire dal 1° febbraio 2025. A oltre 12 anni dalla sua uscita nelle sale, il film di fantascienza, basato sul racconto di Philip K. Dick, avrà una nuova possibilità di conquistare il pubblico.Undiscusso ma visivamente potentedel 2012, una reinterpretazione del celebre classico del 1990 con Arnold Schwarzenegger, ha diviso la critica fin dal suo debutto. Sebbene visivamente impressionante e ricco di azione, molti spettatori e recensori lo hanno trovato meno incisivo rispetto all’originale. Con un incasso globale di 211 milioni di dollari su un budget di 125 milioni, il film si è rivelato un successo moderato al botteghino, ma non è riuscito a entrare nell’immaginario collettivo come il suo predecessore.