Mister Movie | The Brutalist viene criticato per l’uso dell’intelligenza artificiale

The Brutalist, il dramma incentrato sulla vita immaginaria di László Tóth, architetto e sopravvissuto all'Olocausto interpretato da Adrien Brody, ha attirato l'attenzione non solo per il suo contenuto narrativo, ma anche per l'uso innovativo – e controverso – dell'intelligenza artificiale. Sebbene accolto con recensioni entusiastiche, il film non ha brillato al botteghino, ma punta a lasciare il segno ai prossimi Academy Awards.

"The Brutalist": Intelligenza artificiale e ambizioni da Oscar

La trama segue il viaggio di Tóth dall'Europa devastata dalla guerra fino agli Stati Uniti, dove affronta dipendenze, difficoltà finanziarie e la pressione della fama internazionale. Con un cast di alto livello, tra cui Adrien Brody e Felicity Jones, il film offre un ritratto toccante di resilienza e ambizione.