Mister Movie | Sonic the Hedgehog 3 | Un Nuovo Record per il Film Tratto dal Videogioco

Sonic the Hedgehog 3: Un Nuovo Record per il Film Tratto dal Videogioco

Il terzo capitolo della saga cinematografica ditheha raggiunto untraguardo, diventando ilcon il maggiore incasso della serie ispirata al celebre.Un successo travolgente al botteghino:3 èper il franchiseCon un incasso totale che supera i 400 milioni di dollari,the3 ha consolidato il suo posto come uno dei più grandi successi al botteghino, superando il suo predecessore, che si era fermato a 405 milioni di dollari. Questo successo dimostra la popolarità crescente die dei suoi compagni, Tails e Knuckles, che continuano a catturare l’immaginazione dei fan di tutte le età.Un’avventura epica con nuovi alleati e nemiciInthe3, i protagonisti, Tails e Knuckles sono costretti a unire le forze per affrontare una nuova minaccia: Shadow the, un nemico incredibilmente potente.