Michelle non vuole fingere | inferno a casa Obama? Spunta Jennifer Aniston

non è una di quelle che si mette la faccia simpatica e finge per il bene del protocollo», nodi certo, e tutti hanno dato per sicuro che quelle parole riportate da una fonte segreta che cercava di spiegare l'annunciata assenza dell'ex first lady all'inaugurazione di Trump, fossero riferite al presidente eletto che lei notoriamente detesta. Ma esattamente così come sono potrebbero anche andare bene per il marito con il quale, si dice, le cose non sono proprio più come una volta.potrebbe aver messo insieme le due cose e con la scusa di Trump ha evitato di incontrare Barack con il quale, dicono sempre voci ben informate ma anonime, non vive più insieme. Su siti di gossip quali RadarOnline.com lo danno per certo, la coppia presidenziale più venerata della storia degli Stati Uniti, la coppia più democratica e glamour di sempre, non esiste più.