Ilfattoquotidiano.it - L’uomo nel bosco, tra Hitchcock e Chabrol lo spiazzante, perverso e sconvolgente film di Alain Guiraudie

Trac’è il pene eretto di un prete. Eticamente, sotterraneamente, cinematograficamenteneldi, è unnaturalmente scandaloso. In originale s’intitolerebbe Misericordie (misericordia, insomma), e suonerebbe, visto ilfino in fondo che non spoileriamo, perfino più scioccante. Accontentiamoci invece dell’evocazione inquieta di qualcuno che passeggia in unautunnale dell’Aveyron, nel sud ovest della Francia, alla ricerca di funghi, di aria pulita o forse di un amore non corrisposto.Jeremie (Felix Kysyl) torna nel paesino di Saint-Martial per il funerale di un panettiere per il quale ha lavorato e con il quale pare fosse molto legato. Ad accoglierlo, perfino per qualche giorno di sosta in casa a dormire, c’è la vedova, Martine (Catherine Frot).