Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: Elisa Confortola, Arianna Fontana e Gloria Ioriatti volano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37 Pietro Sighel e Thomas Nadalini accedono alle semifinali, grande prestazione per gli azzurri.14.37 Pietro Sighel e Thomas Nadalini momentaneamente primo e secondo.14.35 Parte la seconda batteria!14.33 Tocca ora alla seconda batteria con due italiani: Thomas Nadalini e Pietro Sighel.14.32 Partita la prima batteria di quarti dimaschili 1000m. Passano Jens van’T Wout (Olanda) e Stijn Desmet (Belgio).14.31è income terzo miglior tempo!14.30 Resta da vedere per il ripescaggio se potrà rientrare in.14.28 Qualificate inXandra Velzeboer (Olanda) e(Italia).14.27 In testa momentaneamente le due azzurre.14.26 Ora la terza batteria con due italiane protagoniste(Italia) e(Italia).