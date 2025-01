Gqitalia.it - Lewis Hamilton è pronto per entrare nel mondo Ferrari, anche se non ha ancora provato l'auto

L'attesa dura ormai da quasi un anno, ovvero da quando - era il 1° febbraio 2024 - laha ufficializzato chesarebbe stato un suo pilota a partire dalla stagione 2025. La prossima settimana, pare proprio lunedì 20 gennaio, è previsto il debutto (al simulatore o direttamente in pista con una vettura vecchia di almeno due stagioni, come prescrive il regolamento), ma nel frattempo sono tanti gli indizi che testimoniano la grande voglia di rosso (e di Rossa) del sette volte campione del, che da tempo nel suo garage personale ha un’ampia collezione di supercar, tra cui proprio un paio di.Scatenato (e un po' spericolato) sulla neveSulla sua pagina Instagram,ha mostrato come sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax prima di tuffarsi nella sua nuova avventura.