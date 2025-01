361magazine.com - Le Iene: le anticipazioni e gli ospiti in studio

Le, torna un nuovo appuntamento: lee gliinDomenica 19 gennaio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin: la giornalista e conduttrice Eleonora Daniele. Tra i servizi in onda:Giulio Golia si occupa del caso della professoressa arrestata per presunti abusi su studenti di una scuola media di Castellammare di Stabia. Una vicenda delicata e dai contorni complessi che ha scosso la comunità locale e su cui le indagini preliminari sono ancora in corso. Attraverso testimonianze esclusive, tra cui quelle delle famiglie, il servizio approfondisce una storia su cui resta molto da chiarire. Michele Cordaro racconta la vicenda di Juan Bernabè, il falconiere della Lazio, al centro delle cronache per essersi sottoposto a un intervento chirurgico al pene.