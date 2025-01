Ilgiorno.it - La ’guerra’ dei taxi. Le corse-miraggio di notte e la concorrenza delle App

La questionetiene banco a Monza. Nei corridoi della politica, ma anche sulle strade. In consiglio comunale, il consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, propone un’intensificazione del servizio, soprattutto dopo le 20, e nuove licenze. La consigliera del Gruppo Misto, Martina Sassoli, con il sostegno di tutto il centrodestra, ha proposto l’istituzione di una commissione consiliare per la modifica del Regolamento comunale per i, risalente al 2010, a tempi in cui "ancora non c’erano app di, servizi digitali e diretta". Un tasto dolente questo per i tassisti. "Quelloapp è per noi un problema oggettivo su cui si può intervenire solo rivedendo il Regolamento comunale – osserva Fabrizio Lanzanova, presidente della cooperativa RadioMonza –. Adesso un tassista può privatamente svolgeretramite le app, andando anche fuori Monza.