Calciomercato.it - Kolo Muani, sicuri sia il vice di Vlahovic? L’indizio

Leggi su Calciomercato.it

scalda i motori, attende di potersi unire ufficialmente alla Juventus e scalpita per una maglia da titolare: cosa succede con il serboUna settimana complessa, per tanti motivi, per la Juventus, si è conclusa con un sorriso. Importante successo per i bianconeri contro il Milan, per ragioni di classifica e non soltanto. La squadra di Thiago Motta ha ottenuto risposte di rilievo in campo, con una prestazione di alto livello, che segue quella con l’Atalanta. Le prospettive si fanno più incoraggianti per il prosieguo, in attesa di una ulteriore svolta dal mercato.sia ildi– Calciomercato.it C’è soltanto da aspettare con fiducia, per il club torinese, per sbloccare l’affarecon il Psg. La società, per voce di Giuntoli, ha manifestato serenità per la conclusione dell’affare, che nonostante l’intoppo burocratico dei troppi prestiti da risolvere da parte dei francesi non è in discussione.