Inter-news.it - Inter-Como Women, le pagelle: Polli suprema, una sola insufficiente!

Le nerazzurre di Gianpiero Piovani collezionano un altro successo in Serie A Femminile. Di seguito ledi, terminato 1-0 col gol di.RUNARSDOTTIR 6 – Sono poche le volte in cui ilriesce davvero a metterla in difficoltà, ma anche in quei casi il portiere nerazzurre risponde presente., ledella difesaBOWEN 6,5 – Prestazione più che sufficiente della neozelandese, sempre pronta a spingersi anche in fase offensiva. Attenta e ordinata dietro.MILINKOVIC 6,5 – Pilastro centrale della difesa nerazzurra, chiude bene tutti gli spazi alle avversarie. Le sviste sono davvero poche in questa prestazione.ANDRES 6,5 – Come sempre dimostra affidabilità ed esperienza. Il suo contributo è essenziale non solo in difesa. Si fa vedere bene in attacco, tanto da sfiorare anche il gol.