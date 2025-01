Notizie.com - Il ritorno del morbillo in Italia, troppi contagi tra non vaccinati. L’Iss: “Complicanze gravi anche negli adulti”

Oltre 1000dainnel 2024, in aumento rispetto al 2023. Nel 90% dei casi i soggetti non erano.Ildelintra non: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comL’allarme è stato diffuso in queste ore dall’Istituto superiore di sanità (Iss). È stato infatti pubblicato il bollettino periodico& Rosolia News curato dalla sorveglianza epidemiologica nazionale dele della rosolia.“L’aumento dei casi nel 2024 è significativo, e riflette quello registrato in tutta Europa e segnalato più volte dall’European centre for disease prevention and control (Ecdc)”, ha affermato Anna Teresa Palamara, dirigente del Dipartimento di Malattie infettive del. Nel dettaglio, dal al 1 gennaio al 31 dicembre 2024, in, sono stati notificati 1045 casi didi cui 53 nel mese di dicembre 2024.