Formiche.net - Il primato della politica nella lettera inedita di Baget Bozzo a Craxi

Leggi su Formiche.net

«Scrivo perché spero di essere letto, ascoltato, ed anche perché gli scritti rimangono». Bettinolo ripeteva di frequente ad Hammamet, nell’ultima breve stagionesua vita, quando carta e penna erano l’unico strumento che gli restava per non perdere la «battagliaStoria». Un’arma spuntata ammetteva però lui stesso, se il più delle volte le riflessioni finivano sul muro«censura» eretto dalla grande stampa italiana, oppure faticavano a imporsi all’attenzione di un’opinione pubblica ostile, nel migliore dei casi indifferente al destino di un ex potente caduto in disgrazia.Ma come si arriva ad Hammamet? Quando e perché declina l’influenza die saltano gli equilibri su cui poggiano gli assetti di potere«prima Repubblica»? Da questi interrogativi prende forma l’idea di un libro che adesso ripercorre l’ultimo decennio del Novecento politico in Italia utilizzando le categorie di analisi dei protagonisti dell’epoca, attraverso una prima serie di corrispondenze epistolari gran parte delle quali inedite.