Il calcio in camicia nera e le giocate vincenti di Mussolini

Roma, 19 gen – In un articolo datato 1918 e pubblicato sulle pagine dell’Avanti! Antonio Gramsci riflette sul, pratica sportiva che da qualche tempo ha iniziato ad appassionare l’Italia. Ma nel suo Il football e lo scopone il pensatore sardo prende almeno due topiche clamorose. La prima definendo, con scarsissima lungimiranza, gli italiani come un popolo poco amante dello sport. La seconda indicando proprio nel football un modello di società individualistica. Nulla di più sbagliato insomma. In tal senso a vederci maggiormente in profondità fu l’ex direttore dello stesso giornale organo del Psi. Una volta al governo infatti, Benitointuisce ben presto che il rinnovamento antropologico, per il quale tanto il fascismo si spese, non poteva prescindere da organizzate politiche sportive.