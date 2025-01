Terzotemponapoli.com - Iannicelli: ”Koulibaly e Lukaku, due testate vincenti ma questa volta il Napoli …”

, due. Mailscriverà un finale diverso. La vittoria è l’unica cosa che conta per Conte e per tutti i tifosi delPeppe, sul suo sito Giornaleria, approfondisce il magico momento che sta vivendo il. Questo quanto scrive il noto giornalista:Il colpo di testa diha deciso la sfida contro l’Atalanta ed al tempo stesso ha confermato ilnel ruolo di pretendente allo Scudetto. Si potrà ben discutere tra coloro che lo ritengono favorito, ed io sono tra costoro fin dalla fine di Agosto, e coloro che invece non osano sbilanciarsi tanto. In ogni caso per la corsa tricolore ildi Antonio Conte c’è, eccome.La testata vincente di, mutatis mutandis, mi ha ricordato quella dinel 2018.