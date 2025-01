Ilfattoquotidiano.it - “Ho provato la dieta di Victoria Beckham per 24 ore per vedere se è davvero così’ deprimente”: la sfida di un’influencer è virale sui social

“Da quando l’ho conosciuta, lei mangia solo pesce grigliato e verdure bollite. Èraro che cambi qualcosa“. Così, l’ex calciatore inglese Davidaveva descritto cosa mangia solitamente sua moglie. Non proprio unaricca e variegata che, da molti, secondo il New York Post, sarebbe stata descritta come ““. Sarà vero? È questa la domanda che si sarebbe posta una food influencer, Cecilia Fondacci, che ha deciso di seguire passo dopo passo ladell’imprenditrice inglese per 24 ore e di raccontare che cosa ha mangiato agli oltre 80 mila utenti che la seguono su Instagram.Secondo quanto riporta il tabloid americano, ladisi baserebbe su un’alta quantità di proteine, come pesce e carni magre, e verdure, prevalentemente bollite o alla griglia.