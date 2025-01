Tpi.it - Hamas tarda a fornire a Israele la lista degli ostaggi da liberare. Netanyahu: “Senza nomi, niente tregua”. Riprendono i raid su Gaza

: le ultime notizieladae così il premier israeliano Benjamindà ordine di riprendere con i bombardamenti sulla Striscia. Il cessate il fuoco – che sarebbe dovuto entrare in vigore alle 8.30 ora locale (le 7.30 italiane) di oggi, domenica 19 gennaio – è quantomeno rinviato.ACity già si ha notizia di tre palestinesi rimasti uccisi neidi stamattina. E sono ripresi gli attacchi anche nel sud di Khan Younis e nel centro di Nuseirat.ha reso noto di aver dato istruzioni ai militari che la“non inizierà finchénon avrà in suo possesso lada, chesi è impegnata a”.Il gruppo palestinese terroristico palestinese, in una dichiarazione sul social Telegram, attribuisce il ritardo a “ragioni tecniche e di campo”, ribadendo il proprio impegno nei confronti dei termini dell’accordo per il cessate il fuoco.